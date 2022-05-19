Григорий Лепс высказался о возвращении Аллы Пугачевой в Россию

Певец считает, что Примадонна пока просто отдыхает.

Григорий Лепс прокомментировал отъезд из России Аллы Пугачевой и Максима Галкина. Певец назвал свою коллегу великой женщиной и добавил, что она обязательно вернется.

«Зачем стазу ставить ярлыки? Может, человек отдыхает просто. Я абсолютно уверен, что она вернется на родину и будет работать. И, кстати, от Аллы не было никаких заявлений в ту или иную сторону», — отметил Лепс.

При этом коллега Григория Лепса, Олег Газманов, добавил, что артистов надо разделять.

«Кто-то же просто уезжать за границу по делам, а уже пишут, что тот же Газманов покинул родину. Давайте не будем так делать», — добавил музыкант.

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