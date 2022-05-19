Басков, Газманов, Бабкина, Долина, Маршал: звезды красиво поздравили Кудрявцеву с днем рождения

Звезды отечественной эстрады Николай Басков, Олег Газманов, Надежда Бабкина, Лариса Долина и Александр Маршал тепло поздравили телеведущую Леру Кудрявцеву с днем рождения. Ей исполнился 19 мая 51 год. В «Телеграме» Кудрявцева опубликовала поздравление от друзей.

«Лерчик, подруга боевая. С днем рождения», — сказал Олег Газманов. «Мы такой бригадой тебя поздравляем», — добавил Николай Басков. «Какая красавица по ту сторону», — заметила Лариса Долина.

Звезды исполнили для Леры Кудрявцевой песню, поздравив с праздником.

«Мой новый год. Спасибо, родные. Ура!» Лера Кудрявцева

Напомним, что Лера Кудрявцева ведет рейтинговые программы на канале НТВ «Звезды сошлись» и «Секрет на миллион».

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