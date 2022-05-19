«Как мне идет»: Бузова в укороченных джинсах и ультрамариновом жакете оверсайз похвасталась лифтолуком

Телеведущая показала, как можно носить наряды в актуальным ярком цвете.

Ольга Бузова является известной телеведущей. Она не скрывает, что любит проводить время с друзьями и блистать на светских раутах. Недавно артистка отпраздновала 18-летие карьеры на ТВ.

Она внезапно собрала друзей на закрытой вечеринке и устроила выставку своих легендарных нарядов. А также блондинка приготовила сюрприз и сняла клип на новую песню. Звезда выбрала яркие образы для съемок.

По всей видимости, Ольга намерена и дальше удивлять публику. 19 мая она с утра отправилась на работу. Телеведущая решила похвастаться своим лифтолуком. В кадре она предстала в укороченных джинсах и жакете оверсайз ультрамаринового цвета.

Наряд дополнила сумка Louis Vuitton. Бузова предпочла сделать высокий хвост, так как недавно нарастила волосы. Она призналась, что носит наряды отечественных дизайнеров.

«Как мне идет синий цвет, вообще! Это ребята мне прислали вчера на съемки лук-лучок — юбочку с блузкой. И вот пиджак синий. А сегодня мне предстоит интересная съемка, знакомство очень интересное. Не знаю, можно ли говорить», — поделилась звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Ольга. Многие осыпали ее комплиментами. «Очень идет цвет», «Классный образ», «Просто роскошно», «Вот ноги подчеркнула, а живет спрятала! Другой вид», «Какая яркая», «Оля, стилисту респект», «Это правда удачный образ», — стали писать подписчики. К слову, яркие цвета в этом году стали трендом.

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