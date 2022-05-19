Решила выгодно вложить деньги: Настя Ивлеева приобрела новый дорогой автомобиль

Звезда, судя по всему, будет ездить на очередной элитной машине.

Телеведущая Настя Ивлеева в соцсетях опубликовала кадр, на котором она достаточно буднично снимает упаковку с нового автомобиля около своего дома.

Судя по всему, звезда купила для себе новую машину. Не исключено, что это очередная «Ламборджини». К данной марке автомобилей Настя Ивлеева неравнодушна.

Напомним, что два года назад, когда она выкупила свой первый Lamborghini Aventador за 24 миллиона рублей, то буквально плакала от счастья. Сейчас эмоции у Насти Ивлеевой уже не такие яркие.

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Добавим, что после расставания с Элджеем Настя Ивлеева одинока. Она отмечала, что, кроме любимой собаки, у нее никого рядом нет.

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