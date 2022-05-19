Джонни Деппа заподозрили в романе со своим адвокатом

На видео с судебных заседаний кажется, что актер и его защитница Камилла Васкес очень даже близки.

На фоне затянувшегося суда Джонни Деппа и его бывшей жены Эмбер Херд в социальных сетях поползли слухи, что 58-летний актер неровно дышит к своей защитнице, адвокату Камилле Васкес.

В TikTok и Twitter начали плодиться ролики из зала суда, на которых видно, как звезда «Пиратов Карибского моря» и его юрист радостно обнимаются и ведут себя скорее как старые приятели, нежели правозащитник и клиент.

Западные журналисты обратили внимание на все эти видео и попросили комментария у источников, близко знакомых с госпожой Васкес. Те категорически опровергли предположение, что между Джонни и Камиллой пробежала романтическая искра.

Инсайдеры издания TMZ отметили, что у мистера Деппа много адвокатов и ни с кем из них у актера нет неуставных отношений, однако все юристы успели очень сблизиться с актером. Сейчас они не только коллеги по делу против Эмбер Херд, но и друзья.

А что касается улыбок и хихиканья, которые то и дело проскакивают между Джонни и Камиллой, так это потому что госпожа Васкес находит своего клиента очень забавным и не может не смеяться над его шуточками.

И вообще, у леди-адвоката уже есть возлюбленный, это британец, работающий в сфере недвижимости, у них уже несколько месяцев вполне серьезные отношения. Но мы немного отвлеклись — судебный процесс продолжается, господа. Так кто кого избивал в этом браке, вы говорите?

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