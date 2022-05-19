Отдых и посещение футбольных матчей: чем Овечкин займется в России после возвращения из США

Команда хоккеиста завершила борьбу уже в первом раунде Кубка Стэнли.

Хоккеист Александр Овечкин, который прилетел из США в Россию, будет в ближайшее время отдыхать после длительного сезона. Также в планах игрока — посещение сразу нескольких футбольных матчей.

Так, 21 мая он появится на игре 30-го тура чемпионата России по футболу между командами «Динамо» и «Сочи». Появление Александра Овечкина именно на этом матче вовсе не случайно. Хоккеист — воспитанник хоккейной школы «Динамо».

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Заметим, что Александр Овечкин также приглашен на финал Кубка России по футболу. Между собой сыграют «Динамо» и «Спартак». Встреча пройдет 29 мая на стадионе «Лужники».

Напомним, что в минувшем сезоне в НХЛ Александр Овечкин забросил 50 шайб и отдал 40 результативных передач. Контракт россиянина с американским клубом действителен до конца сезона-2025/26, сообщает sportsdaily.ru.

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