Этери Тутберидзе опубликовала снимок с Дианой Дэвис и Глебом Смолкиным из США

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе в соцсетях опубликовала снимок со своей дочерью Дианой Дэвис, ее партнером Глебом Смолкиным и хореографом Оксаной Золотаревой.

Заметим, что прославленная наставница находится в США, где у нее есть свой дом. Сейчас Этери Тутберидзе в отпуске. Сроки ее возвращения в Россию неизвестны.

Ранее Этери Тутберидзе удалила из своих соцсетей все фотографии с российским флагом, а также снимок с президентом России Владимиром Путиным.

Перед отпуском Этери Тутберидзе организовала несколько крупных шоу в городах России. Все ее ледовые спектакли проходили с неизменными аншлагами.

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