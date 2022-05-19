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Максим Галкин продал все билеты на свои 15 израильских концертов

Больше свободных квитков в продаже нет.

Максим Галкин продал все билеты на свои 15 израильских концертов
Максим Галкин. Фото: Global Look Press

Телеведущий и юморист Максим Галкин продал билеты на все свои 15 израильских концертов. Об этом свидетельствуют данные сайта biletru.co.il, где и можно было купить билеты.

Судя по всему, теперь попасть на концерт Максима Галкина в Израиле можно только купив заветный квиток у спекулянтов.

Билеты на концерты Максима Галкина
Билеты на концерты Максима Галкина. Фото: biletru.co.il

Напомним, что Максим Галкин хотел изначально организовать в Израиле восемь выступлений. Однако билеты так хорошо раскупали, что он решил сделать ряд дополнительных концертов для своих поклонников.

Добавим, что выступления Максима Галкина в Израиле пройдут с 3 по 21 июня. В переводе на рубли квитки стоили от шести до десяти тысяч.

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Алла ПугачеваИзраильМаксим Галкин