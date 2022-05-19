Барецкий принес на могилу Балабанова свою книгу – продолжение «Брата»

18 мая исполнилось 9 лет с того дня, как не стало режиссера Алексея Балабанова. Он известен культовыми фильмами, рассказывающими о жизни «новой России»: «Брат», «Брат-2», «Груз 200». На могилу мэтра в день его памяти пришли многие актеры и другие знаменитости.

Среди них оказался музыкант, режиссер и шоумен Станислав Барецкий. К удивлению окружающих, он принес, кроме букета, еще и книгу. Барецкий возложил ее к памятнику Балабанову со словами:

«Алексей Октябринович не успел закончить свою трилогию: немногим известно, что за первым и вторым «Братом» должен был последовать третий. Я взял на себя почетную миссию по завершению этой истории и, поскольку снять фильм из-за пандемии я не смог, мне пришлось написать книгу, которую теперь я кладу к месту упокоения своего творческого наставника. Прочти ее на небесах, старый друг!», — сообщает издание «ФАН».

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