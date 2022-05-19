«На собеседовании соврала»: уехавшая в США Седокова озвучила первые заработки в стриптиз-клубе

По словам певицы, первые деньги в этой жизни ей давались крайне непросто.

Певица Анна Седокова во «ВКонтакте», общаясь со своими подписчиками из США, вспомнила, как непросто ей давались первые заработки. Она трудилась в стриптиз-клубе. В такое заведение она попала уже в 17 лет.

«На собеседовании соврала, что мне 20 лет. Если бы наниматели знали о моем настоящем возрасте, меня бы туда ни за что не взяли. Платили мне десять долларов за ночь». Анна Седокова

Как отметила Анна Седокова, основная ее функция заключалась в том, чтобы выходить на сцену и кричать: «А сейчас, девочки, приготовьтесь визжать и кричать, потому что на сцену выйдет неподражаемый и великолепный Тарзан».

Напомним, что в те годы Анна Седокова училась на платном отделении в Киевском национальном университете культуры и искусства. Вскоре ее взяли ведущей в программу «Женский день», после чего ее карьера резко пошла в гору.

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