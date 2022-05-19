Никоненко сравнил Латвию с картофельным огородом, параллельно оскорбив Хаматову

Как заметил народный артист, его коллега продала не только тело, но и душу.

Народный артист РСФСР Сергей Никоненко назвал Латвию картофельным огородом России. По его словам, у этой страны никогда не было государственности.

Как заметил Сергей Никоненко, в свое время именно советская власть подарила государственность Латвии. Стране, которая ведет себя сегодня крайне неблагодарно.

больше по теме Сбежавшая в Латвию Хаматова нашла дополнительный источник дохода в России Актриса планирует сдавать в аренду квартиру в Москве.

Досталось от Сергея Никоненко и народной артистке России Чулпан Хаматовой, которая как раз обосновалась в Латвии. Он назвал ее «набитой дурой» и проституткой.

«Можно не только тело продавать, но и душу. И пошли они все со своей позицией. Россия без них проживет, а они без России — нет. Вот моя позиция». Сергей Никоненко

Ранее министр культуры Латвии Наурис Пунтулис заявил, что страна разрывает соглашение с Россией о сотрудничестве в сфере культуры, сообщает телеграм-канал «Абзац».

Смотрите также:

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.