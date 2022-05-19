«Почему не отмечают на снимках с Зеленским»: Боня обвинила европейцев в двойных стандартах

Как заметила телеведущая, любая женщина в целом несет только мир.

Модель Виктория Боня высказалась о скандале на Канном фестивале, в который она угодила. Европейцы высказалась резко против ее участия в этом мероприятии.

«Почему они не отмечают меня на снимках, где я с Зеленским в одном кадре играю в кино? Причем фотографии в футболках с Владимиром Путиным были сделаны гораздо раньше, чем снят этот фильм. Какие-то двойные стандарты что ли». Виктория Боня

Как заметила Виктория Боня, любая женщина в целом всегда несет только мир. Она не несет ничего деструктивного. По словам Бони, людям важно найти зацепку и начать раскачивать. Она думает, что многим просто не нужен мир, сообщает Super.ru.

больше по теме Боня напомнила Собчак, как от нее в Каннах тоже отворачивались фотографы Модель ответила оскорбившей ее светской львице.

Напомним, что европейцы захейтили Викторию Боню за выход на красную дорожку на Канском кинофестивале. В Интернете пользователи нашли ее фото с президентом России.

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