«Финансировали из Израиля гражданами США»: Грим объяснил, почему Моргенштерна признали иноагентом

Музыкант Костя Грим в эфире шоу «Антонимы» с Антоном Красовским объяснил, почему рэпера Моргенштерна признали в России иноагентом.

«Моргенштерн не просто так на топе. Его объявили иноагентом, и это тоже не просто так. У нас не объявляют иноагентами, потому что ты чушь сморозил. У нас объявляют иноагентами, потому что есть западное финансирование. В «Ютубе» есть определенная Сеть. Она финансировалась из Израиля двумя гражданами США. Они напрямую финансировали его. Перечислялись большие суммы». Костя Грим

Как заметил Костя Грим, там была очень хитрая история. «Не просто так люди становятся популярными. Не надо думать, что Интернет — справедливая штука. Все в Интернете покупается. Израильская фирма продвигала его», — заявил Костя Грим.

Напомним, что Костя Грим — российский музыкант, солист поп-рок-группы «Братья Грим». Брат-близнец Бориса Бурдаева.

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