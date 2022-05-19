«Сердце свободно и занято»: Лолита Милявская высказалась о своей личной жизни

Певица Лолита Милявская в «Телеграме» высказалась о своей личной жизни и о премии «Жара», с которой она не ушла без награды.

«Я можно вам кое-что покажу. Вот это премия «Жара» и победа в номинации «Артист года». Я отпела песни и села за столик, разговаривала с коллегами. И заболталась. Пропустила номинацию. Мне по плечу постучали и сказали: «Иди. Получай премию». Премия два года переносилась из-за коронавируса. Я разучилась ходить на шпильках». Лолита Милявская

Как заметила Лолита, у журналистов за прошедшие два года вопросы не поменялись. «Я на все вопросы отвечала, что приходило в голову. Ни слова правды. Перестаньте спрашивать меня: «Ваше сердце свободно?» Готовьтесь. Сердце свободно и занято. Семья моя живет хорошо. На глупые вопросы буду отвечать исключительно глупостью», — заявила Лолита Милявская.

Напомним, что Лолита Милявская после развода с тренером по игре в сквош Дмитрием Ивановым закрутила роман с неким бизнесменом. При этом она не показывает, как он выглядит.

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