«Время выдачи помощи»: уехавшая в США Малькова вновь похвасталась корзиной из фуд-банка и букетом цветов

Два месяца назад Светлана Малькова решилась на важный шаг. Многодетная мама с тремя детьми перебралась из Словении в США. Сначала она рассказывала, что будет жить в Сиэтле, где выйдет замуж и откроет свою школу рисования.

На днях выяснилось, что Светлана с детьми живет на ферме и посещает секту известного в определенных кругах человека, который называет себя пастором. Кроме того, художница вынуждена брать продукты в фуд-банке каждую неделю, о чем с гордостью сообщает своим фолловерам. На этот раз многодетная мама вновь показала полную корзину с продуктами и букет цветов.

«Среда — время выдачи помощи. Хотела показать вам даты, потому что люди не могут до сих пор поверить, что все не просроченное. Но был дождь, не смогла даты показать. Все в хорошем состоянии, съедобное», — написала Малькова.

Напомним, ранее Малькова заявила, что планирует перебраться в Вашингтон и покорить Голливуд.

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