«Разошлись дорожки»: Костя Грим назвал причины распада группы «Братья Грим»

Как отметил музыкант, его близкий родственник решил играть в какой-то момент другую музыку.

Музыкант Костя Грим в шоу «Антонимы» с Антоном Красовским объяснил, почему распалась популярная российская группа «Братья Грим».

«Разошлись дорожки. Мой брат решил играть другую музыку. Ему больше понравился андеграунд. А он человек такой упертый в своих намерениях. Он подумал, что надо себя полностью посвятить чему-то другому иначе ничего не получится. В какой-то момент ему показалось, что музыка группы «Братья Грим» не соответствует его внутреннему состоянию». Костя Грим

Как заметил Костя Грим, некоторые песни они с братом писали вместе. «Например, песню «Кустурица» вдвоем писали. Мой брат почти сейчас не ездит на концерты. Я продолжаю делать один то, что раньше мы делали вместе», — заявил Костя Грим.

Напомним, что Костя Грим — российский музыкант, солист поп-рок группы «Братья Грим». Брат-близнец Бориса Бурдаева.

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