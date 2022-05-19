«Умоляли кричать: «Слава Украине!»: Грим рассказал о ситуации в Киеве за два месяца до Майдана

Как отметил музыкант, тогда он понял, что на Украине что-то происходит.

Музыкант Костя Грим в шоу «Антонимы» с Антоном Красовским вспомнил, что происходило в Киеве в сентябре 2013 года.

«Я был там за два месяца до начала Майдана. Помню, как мы выступаем, а на задних рядах какие-то странные люди стали кричать: «Костя, скажи: «Слава Украине!». И так они весь концерт слезно умоляли. Никогда такого не было. Я понял, что-то происходит, что-то поменялось. И вот когда случился Майдан, то я понял, что поменялось». Костя Грим

Как отметил Грим, в сентябре 2013 года в Киев приехал десант с Запада Украины. «Многих туда заранее завезли. У меня такое возникло ощущение. Многие киевляне были в ужасе от понаехавших с Запада разных граждан. Это была такая массовочка для Майдана», — заявил Костя Грим.

Напомним, что Костя Грим — российский музыкант, солист поп-рок группы «Братья Грим». Брат-близнец Бориса Бурдаева.

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