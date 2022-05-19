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«Они тратят миллиарды»: сколько денег могли заплатить Галкину за его антироссийскую позицию

Шоумен уехал в Израиль в начале марта.

«Они тратят миллиарды»: сколько денег могли заплатить Галкину за его антироссийскую позицию
Максим Галкин. Фото: Global Look Press

Пока Максим Галкин готовится к серии концертов в Израиле, куда он переехал вместе с Аллой Пугачевой и двойняшками, в Сети не перестают обсуждать его поведение. С началом определенных мировых событий, шоумен неожиданно начал агрессивно высказываться в адрес России. Это наводит на определенные мысли.

Максим Галкин
Максим Галкин. Фото: Global Look Press

Так, например, промоутер Сергей Лавров предположил, что шоумену за такую антироссийскую позицию могли заплатить страны Запада.

«Они же тратят миллиарды, чтобы везде кричали, какая Россия плохая», — цитирует Лаврова «Экспресс газета».

Максим Галкин
Максим Галкин. Фото: Global Look Press

Напомним, ранее стало известно, что Алла Пугачева планирует вернуться в Россию к началу сентября. Об этом Примадонна заявила, когда ее на улицах Кесарии подловили репортеры. Галкин при этом решил отмолчаться.

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