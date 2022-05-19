«Они тратят миллиарды»: сколько денег могли заплатить Галкину за его антироссийскую позицию

Шоумен уехал в Израиль в начале марта.

Пока Максим Галкин готовится к серии концертов в Израиле, куда он переехал вместе с Аллой Пугачевой и двойняшками, в Сети не перестают обсуждать его поведение. С началом определенных мировых событий, шоумен неожиданно начал агрессивно высказываться в адрес России. Это наводит на определенные мысли.

Так, например, промоутер Сергей Лавров предположил, что шоумену за такую антироссийскую позицию могли заплатить страны Запада.

«Они же тратят миллиарды, чтобы везде кричали, какая Россия плохая», — цитирует Лаврова «Экспресс газета».

Напомним, ранее стало известно, что Алла Пугачева планирует вернуться в Россию к началу сентября. Об этом Примадонна заявила, когда ее на улицах Кесарии подловили репортеры. Галкин при этом решил отмолчаться.

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