«Во Львове на гастролях ответил, что был в Крыму»: Грим рассказал о бывшем художнике шоу «Би-2»

Музыкант Костя Грим в эфире шоу «Антонимы» с Антоном Красовским рассказал, как музыканты группы «Би-2» Лева и Шура уволили своего художника шоу Давида Мисакяна.

«Мы на днях встречались с Давидом Мисакяном – художником и светодизайнером группы «Би-2». Его уволили. Это нашумевшая история. Давид не скрывал никогда своих патриотических взглядов. Он во Львове на гастролях честно ответил, что был в Крыму и привел в ужас там всю администрацию группы. Его уже тогда хотели уволить». Костя Грим

Как ответил Костя Грим, коллеги из группы «Би-2» недавно дали о себе знать. «Они тайно и ночью сняли в Омске плакат «За президента». Им хочется и то, и се. Они сидят и молчат. Им сейчас приходится как-то в этой ситуации проявлять себя», — заявил Костя Грим.

Напомним, что Давид Мисакян проработал в составе «Би-2» больше девяти лет. В одном из своих интервью он замечал, что за эти годы буквально «сросся» с группой. Однако музыканты не разделили гражданскую позицию коллеги и приняли решение об его увольнении.

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