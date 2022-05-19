«Разговоры остались»: Дмитрий Тарасов получил приглашение стать ведущим «Дома-2»

Бывший муж Ольги Бузовой едва не пошел по ее стопам.

Футболист Дмитрий Тарасов, бывший муж Ольги Бузовой, дал большое интервью Ксении Собчак совсем недавно на YouTube. Но не все свои секреты раскрыл. Оказалось, что он мог стать ведущим «Дома-2». Об этом футболист рассказал подписчикам в Сети.

«Меня звали в качестве ведущего, но в итоге разговоры остались просто разговорами. Это правда», — рассказал футболист.

Когда именно его звали на «Дом-2», что ответил он сам на сие предложение, Тарасов не раскрыл. Кстати, то, что не реализовали с бывшим мужем Бузовой, то успешно воплотили в жизнь с ее экс-бойфрендом Давидом Манукяном. Блогера Даву сделали ведущим после разрыва с певицей, по слухам, в отместку за ее отказ остаться в проекте.

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