«Разговоры остались»: Дмитрий Тарасов получил приглашение стать ведущим «Дома-2»

Футболист Дмитрий Тарасов, бывший муж Ольги Бузовой, дал большое интервью Ксении Собчак совсем недавно на YouTube. Но не все свои секреты раскрыл. Оказалось, что он мог стать ведущим «Дома-2». Об этом футболист рассказал подписчикам в Сети.
«Меня звали в качестве ведущего, но в итоге разговоры остались просто разговорами. Это правда», — рассказал футболист.
Когда именно его звали на «Дом-2», что ответил он сам на сие предложение, Тарасов не раскрыл. Кстати, то, что не реализовали с бывшим мужем Бузовой, то успешно воплотили в жизнь с ее экс-бойфрендом Давидом Манукяном. Блогера Даву сделали ведущим после разрыва с певицей, по слухам, в отместку за ее отказ остаться в проекте.
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