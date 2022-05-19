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«Срочное изучение китайского языка»: Собчак назвала себя патриотом России, заявив, что не хочет никуда уезжать

Между тем телезвезда ищет репетитора для сына.

«Срочное изучение китайского языка»: Собчак назвала себя патриотом России, заявив, что не хочет никуда уезжать
Ксения Собчак. Фото: Global Look Press

Недавно Ксения Собчак, которую подозревали в эмиграции в Израиль, вернулась в Москву. Буквально на днях телеведущая показала свой новый дом на Рублевке, интерьер которого оформлен в советском стиле, а теперь заявила, что не хочет никуда уезжать из России.

Между тем Собчака решила начать изучать китайский язык вместе с сыном. Репетитора блондинка ищет в соцсети. Причем, это обязательно должен быть носитель языка.

«Если не можешь поменять реальность – надо привыкнуть к новой. А новая реальность такого человека, как я, патриота России, который не хочет никуда эмигрировать — это срочное изучение китайского языка и культуры», — написала Собчак в соцсетях.

Напомним, ранее Ксения Собчак призналась, что иногда называет своего пятилетнего сына Платона спиногрызом.

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