Формы на зависть: Мария Горбань в леопардовом купальнике показала красивую фигуру

34-летняя звезда сериалов «Кухня» и «Отель Элеон» Мария Горбань успевает совмещать карьеру и материнство. Она стала мамой во второй раз в августе прошлого года, но довольно скоро вернулась в свою добеременную форму. А сейчас при взгляде на ее фигуру многие и вовсе не подумают, что она – дважды мама.

Горбань любит щеголять в купальниках и бикини, вот и на этот раз она покрасовалась перед камерой в бассейне. Поднимаясь из воды по лестнице, красотка блеснула точеными формами и лоснящимися от влаги бедрами, которые многих поклонников свели с ума.

Смотрите также

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале!