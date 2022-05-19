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Формы на зависть: Мария Горбань в леопардовом купальнике показала красивую фигуру

Красавица позировала в бассейне.

Формы на зависть: Мария Горбань в леопардовом купальнике показала красивую фигуру
Мария Горбань. Фото: соцсети

34-летняя звезда сериалов «Кухня» и «Отель Элеон» Мария Горбань успевает совмещать карьеру и материнство. Она стала мамой во второй раз в августе прошлого года, но довольно скоро вернулась в свою добеременную форму. А сейчас при взгляде на ее фигуру многие и вовсе не подумают, что она – дважды мама.

Горбань любит щеголять в купальниках и бикини, вот и на этот раз она покрасовалась перед камерой в бассейне. Поднимаясь из воды по лестнице, красотка блеснула точеными формами и лоснящимися от влаги бедрами, которые многих поклонников свели с ума.

Мария Горбань. Фото: соцсети

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