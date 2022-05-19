Блистать на сцене: дочь Зудиной и Табакова может продолжить семейную традицию

Дочь Олега Табакова и Марины Зудиной – Маша заканчивает 9 класс. Она учится в элитной частной школе — Хорошевской гимназии. Правда, до этого, Мария получала образование в британской школе, но высшее образование решила получать все-таки в России.

Какую специальность выберет звездная наследница – пока неизвестно. Мария еще не решила. Однако точно определилась, что это будут не точные науки – к ним у девушки душа не лежит. В свободное время Мария занимается конным спортом и живописью. При этом не исключено, что она может пойти по стопам родителей – и блистать на сцене. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Фанаты считают, что ее отец наверняка бы очень гордился дочерью. В отличие от многих сверстниц она не экспериментирует со внешностью, изредка появляется на различных тусовках, а когда это случается, то обязательно в присутствии мамы.

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