«20 лет прошло, храню до сих пор»: Сергей Безруков показал, какую вещь Саши Белого из «Бригады» сберег для себя

Сергей Безруков рассказал в своем микроблоге, что хранит многие вещи с разных съемок. Отдельную коллекцию составляют экспонаты с сериала «Бригада». И продемонстрировал рубашку, в которой снимался его герой Саша Белый.

«Артефакт моей киноколлекции – внимание! – узнаете? Это гавайка Саши Белого из «Бригады». 20 лет прошло, храню до сих пор», — продемонстрировал рубашку актер.

Сериал «Бригада» вышел на экраны в начале 2000-х годов. Криминальная многосерийная драма о суровых реалиях 90-х вмиг прославила Сергея Безрукова в кинематографе. После «Бригады» предложения от режиссеров посыпались на Безрукова как из рога изобилия.

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