Разгружает фуры с товаром, позабыла о творчестве: чем занимается Вера Брежнева в Польше

Певица Вера Брежнева, которая последние несколько месяцев находится в Польше, кардинально сменили обычный ритм жизни. Она уже давно не выступает, а помогает беженцам.

В соцсетях она порой рассказывает о себе. Брежнева ходит в рабочей форме, почти перестала носить макияж. Звезда сосредоточилась на поддержке соотечественников.

Любопытно, что Вера Брежнева на некоторых кадрах разгружает фуры с товарами. Она освоила специальную технику – роклу. Это такая гидравлическая тележка.

Напомним, что Вера Брежнева теперь нежеланный гость в России. Все концерты с ее участием были отменены. В ближайшие годы она вряд ли появится в России.

Смотрите также:

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.