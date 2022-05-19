«Добеременный вес»: уехавшая от мужа Анастасия Костенко похвасталась фигурой

Многодетная мама Анастасия Костенко активно ведет свой мамский блог в социальных сетях. Экс-модель старается держать подписчиков в курсе того, как растут дети, какие новости в питании и развитии произошли, а также делится секретами красоты и ухода за собой. Детей у нее, напомним, трое – дочки-погодки и сын, которому недавно исполнилось полгодика.

На днях Костенко собрала детей и покинула мужа, отправившись в Сальск – свой родной город, к маме и папе. Приехав в родной отчий дом, она достала свои старые вещи и примерила их. Оказалось, что она смогла похудеть, о чем сообщила подписчикам.

«Вчера взвесилась и обрадовалась! Добеременный вес. Теперь лосины свободные», — похвасталась многодетная мама.

Костенко покрасовалась перед зеркалом, запечатлев себя на памятном селфи.

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