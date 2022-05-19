«Мне интересен Мартынов, а не Тимати»: Матвейчук объяснил, почему не слушает сегодняшних звезд

Актер и композитор Глеб Матвейчук в шоу «Откройте, Давид!» объяснил, почему не слушает сегодняшних звезд.
«Мне интересен Мартынов, а не Тимати. Я никого из сегодняшних звезд не слушаю, но не отрицаю их. Я действительно слушаю Мартынова. Воспитан на этой музыке. Меня не цепляют молодые артисты. Воспитан на Магомаеве. Но я согласен, что у молодых артистов есть огромная аудитория. Она воспринимает их, как достойных певцов своего времени».
Как отметил Матвейчук, многие сегодняшние звезды живут под стеклянной колбой. «Они считают, что как бы они и есть само искусство. В данном случае, если мне поступит вменяемое предложение спеть с кем-то из звезд, то я за. Я всегда за движуху. Их фамилии мне знакомы. Да, у нас спрос на таких артистов. Значит культурный уровень людей соответствует этим артистам, но я не министр культуры и не собираюсь заставлять всех слушать Мартынова», — заявил Глеб Матвейчук.
Напомним, что Евгений Мартынов – советский эстрадный певец и композитор. Он ушел из жизни в возрасте 42 лет в 1990 году.
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