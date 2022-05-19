«Мне интересен Мартынов, а не Тимати»: Матвейчук объяснил, почему не слушает сегодняшних звезд

По словам композитора, он воспитан на несколько другой музыке.

Актер и композитор Глеб Матвейчук в шоу «Откройте, Давид!» объяснил, почему не слушает сегодняшних звезд.

«Мне интересен Мартынов, а не Тимати. Я никого из сегодняшних звезд не слушаю, но не отрицаю их. Я действительно слушаю Мартынова. Воспитан на этой музыке. Меня не цепляют молодые артисты. Воспитан на Магомаеве. Но я согласен, что у молодых артистов есть огромная аудитория. Она воспринимает их, как достойных певцов своего времени». Глеб Матвейчук

Как отметил Матвейчук, многие сегодняшние звезды живут под стеклянной колбой. «Они считают, что как бы они и есть само искусство. В данном случае, если мне поступит вменяемое предложение спеть с кем-то из звезд, то я за. Я всегда за движуху. Их фамилии мне знакомы. Да, у нас спрос на таких артистов. Значит культурный уровень людей соответствует этим артистам, но я не министр культуры и не собираюсь заставлять всех слушать Мартынова», — заявил Глеб Матвейчук.

Напомним, что Евгений Мартынов – советский эстрадный певец и композитор. Он ушел из жизни в возрасте 42 лет в 1990 году.

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