«Чтобы было созвучно»: Наталья Фриске придумала имя для будущего сына

Артистка недавно родила дочь, но уже подумывает о будущем.

Сестра покойной Жанны Фриске Наталья Фриске в этом году впервые стала мамой. 36-летняя певица родила дочь в апреле. Имя для нее выбрала необычное – Луна, с ударением на первом слоге.

В своей соцсети Наталья активно рассказывает фолловерам о своем материнстве, а накануне у нее спросили, хотела бы она стать мамой еще раз. Блогер отметила, что имя будущему сыну она уже придумала.

«Ну чтобы созвучно с дочкой – Лука. Еще нравится имя Аристарх», — рассказала Фриске.

Напомним, полгода назад Наталья рассталась со своим возлюбленным Александром Титовым. Она решила воспитывать ребенка одна. В ближайшее время связывать себя узами брака блогер не намерена.

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