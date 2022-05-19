«Я простил этого человека»: Глеб Матвейчук рассказал о предательстве в своей жизни

С 2010 по 2016 год композитор был женат на актрисе Анастасии Макеевой.

Актер и композитор Глеб Матвейчук в шоу «Откройте, Давид!» высказался о предательстве в своей жизни.

«Все прошли через предательство. Человеку, который меня предал, можно сказать спасибо. Я получил этот опыт. Вы этого человека не измените. Тратить свою энергию на него – это ниже своего достоинства». Глеб Матвейчук

По словам Матвейчука, теперь уже все в прошлом. «Я простил этого человека. Зачем мне все эти моменты, которые скапливаются в душе, в подсознании. Потом начинаются психологические проблемы. Вам не все равно на того человека, который вас предал. Простите его. Лучше очиститься. Человек слаб, и он совершает ошибки», — заявил Глеб Матвейчук.

Напомним, что с 2010 по 2016 год Глеб Матвейчук был женат на актрисе Анастасии Макеевой. Сейчас он в гражданском браке с актрисой Еленой Глазковой. У них двое общих детей – дочь Алиса и сын Александр.

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