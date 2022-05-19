«Бескомпромиссные хайпожоры»: Агутин высказался о своем бегстве из России

Многие звезды отечественного шоу-бизнеса с конца февраля покинули Россию. Леонид Агутин и Анжелика Варум пропали из соцсетей, и их тоже заподозрили в бегстве из страны. У них в Америке живет дочь Елизавета-Мария, и многим показалось логичным, что именно туда и направились затихшие звездные родители.

Сам Агутин, наконец, прервал молчание и отреагировал на слухи, которых накопилось немало. Он написал в своем «Телеграмм», что появление сплетен предсказуемо, но сам он не хочет комментировать ничего.

«Ну это предсказуемо, друзья. В тяжелые времена тектонических сдвигов и перемен, всегда найдутся бескомпромиссные хайпожоры, которые воспринимают это время, как свой шанс прославиться, заработать очки, в виде просмотров и лайков. Любым способом. Врут, подтасовывают, разжигают, играют на самом животрепещущем, сочиняя свою историю», — пишет Агутин.

Ранее Лариса Долина сообщила, что Леонид Агутин в Москве, готовится к проведению творческого форума.

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