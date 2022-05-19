«Страшно опоздать»: Костенко с детьми уехала от Тарасова

Модель с наследниками отправилась на свою малую родину.

Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов воспитывают троих детей. У них подрастают дочери Милана и Ева, а полгода назад модель подарила спортсмену долгожданного сына Алексея.

Накануне Анастасия заявила, что вместе с детьми направляется на свою малую родину – в Ростов-на-Дону.

«У меня есть бабушки, дедушки и даже прабабушка… В последнее время заметила, что жизнь посылает мне сигналы, не могла откладывать поездку. Для меня это очень важно, нереально просто. Каждый близкий, каждая моя подруга это подтвердит. Страшно опоздать. В своей жизни я опоздала дважды», — написала Костенко.

Добавим, из-за отмены рейсов, Анастасия Костенко добиралась до родных краев на поезде. На месте ее встретили отец и отчим.

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