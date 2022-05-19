Ни стыда, ни совести: Ольга Бузова оголила тыл в прозрачных шортах

Певица засветила части тела, которые порядочные люди обычно прикрывают.

Певица Ольга Бузова в свои 36 лет все чаще стала выбирать откровенные наряды. Накануне она показала закулисье своего съемочного дня и засветила несколько нарядов для клипа, который находится в производстве.

Один из образов можно охарактеризовать как «ни стыда, ни совести». Певица продефилировала в тотальном синем прикиде, состоящем из кроп-топа, ремня-баски из латекса и прозрачных мини-шортиков. Пояс не скрыл оголившийся тыл певицы, а, напротив, подчеркнул его. так что все внимание зрителей приковала ее «пятая точка».

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