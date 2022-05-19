На четыре килограмма стройнее: Каролина Севастьянова обнажила плоский животик

Гимнастка за время проекта «Звезды в Африке» похудела.

Гимнастка Каролина Севастьянова рассказала, что за несколько недель голодания в Лимпопо, пока она снималась в шоу «Звезды в Африке», похудела. Она опровергла домыслы поклонников о том, что за кадром их кормили досыта.

Севастьянова показала свой плоский живот в Сети и призналась, что лишилась за время проекта минимум четырех килограммов.

«Это кстати, к вопросу о том, что многие говорили, что нас подкармливали. Ничего подобного!» — сообщила красотка.

Когда Каролина Севастьянова покинула телепроект «Звезды в Африке», она сразу собрала чемоданы и улетела в Монако, по которому скучала давно. И первое, что сделала гимнастка, оказавшись в княжестве, — отправилась принимать солнечные ванны.

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