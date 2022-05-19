«Захочет вновь выступать за Россию»: в Госдуме отреагировали на отъезд звезды «Ледникового периода» из страны

Фигуристка Наталья Забияко выступала в паре с фигуристом Александром Энбертом. Но вынуждена была завершить карьеру после его травм в 2020 году. Она успела стать звездой ледовых шоу и телепроекта «Ледниковый период» в 2021 году в паре с Никитой Пресняковым.

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Накануне стало известно о возобновлении карьеры Забияко. Она приняла решение покинуть страну и начать выступать за Канаду. Ей там нашли пару в лице Закари Дэйлмана, младшего брата бронзовой победительницы чемпионата мира 2017 года Габриэль Дэйлман. На отъезд россиянки отреагировали в Госдуме.

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«Грустно, что такие талантливые спортсмены выступают за другую страну. Но я неоднократно высказывался, что спорт вне политики. Настоящий спорт не имеет границ и национальностей. Поэтому желаю Наталье удачи. Парный спорт — сложная история. Найти подходящего партнера непросто, иногда приходится искать даже в других странах. Таких примеров много. Но я совсем не исключаю, что фигуристка спустя время захочет вновь выступать за Россию», — прокомментировал политик сайту Life.ru.

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