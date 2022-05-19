«Моя любимая Софико»: средняя дочь Валерия Меладзе выходит замуж

В первом браке у Валерия Меладзе и Ирины Малухиной родились три дочери — Инга, Софья и Арина. Накануне стало известно, что средняя – Софья собралась замуж.

Предложение, судя по всему, Софья получила накануне своего дня рождения. 19 мая ей исполнилось 23 года. А о радостном событии сообщила ее младшая сестра Арина. Она опубликовала в своей соцсети фото, на котором засветила помолвочное кольцо сестры с внушительным драгоценным камнем.

«Моя любимая Софико и Савва», — подписала фото Арина.

Софья тем временем, скрывает личность возлюбленного и не делится никакими подробностями предстоящего бракосочетания.

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