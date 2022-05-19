«Не приняли в редакцию»: Андреева рассказала, как красота помешала ей трудоустроится

Ведущая Первого канала Екатерина Андреева недавно отметила свое 60-летие. Они не раз признавалась, что возраст – это всего лишь цифры в паспорте. Ощущает себя Андреева на 39-40 лет. это подтвердило и исследование, которое знаменитость проводила в швейцарской клинике.

Внешность Екатерины – отдельная тема для разговоров. Как она сама призналась, однажды природная красота ей даже помешала.

«Мне красота помешала, может быть, один раз, когда меня не приняли на работу в редакцию информации, посчитав, что я слишком яркая и красивая. Но, видите, оказалось, что это моя судьба, и поэтому я все равно туда попала, даже не смотря на внешность», — рассказала Андреева в интервью «7Дней».

Напомним, ранее Екатерина Андреева рассказывала, как ей удается сохранять молодость и красоту.

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