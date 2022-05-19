Восточная любовь с бородой: как выглядит бойфренд Анастасии Волочковой

Звезда сцены и королева шпагатов Анастасия Волочкова улетела отдыхать в Турцию. Артистка сразу же сообщила, что в отпуске она не одна, а в хорошей компании с подругой и новым возлюбленным. Она немного рассказала о нем, мол, он состоятельный бизнесмен, владеет самолетом и футбольным клубом. А вот показывать его начала по частям, как это было раньше с другими бойфрендами.

Однако, организатор путешествия в Турции показал, как выглядит избранник Волочковой. В аккаунте туркомпании появились фото с яхты балерины, которую она арендовала. И рядом со звездой позирует ее любимый.

Мужчина восточной внешности с обильной растительностью на лицеи довольно худощавый позирует с артисткой за одним столом. В Сети подозревают, что он вовсе не миллионер, а обычный таксист из Азербайджана. Сама балерина говорила, что бойфренду 39 лет, и назвала отношения с ним курортным романом.

Смотрите также

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале!