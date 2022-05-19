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«Яркие краски»: Волочкова в бикини цвета «взбесившейся Барби» позировала на яхте

Балерина утверждает, что судном владеет ее новый возлюбленный.

«Яркие краски»: Волочкова в бикини цвета «взбесившейся Барби» позировала на яхте
Анастасия Волочкова. Фото: соцсети

Анастасия Волочкова вновь уехала на курорт. На этот раз балерина отдала предпочтение Турции. Отдыхает блондинка с новым возлюбленным. Лицо его она по привычке скрывает от фанатов, но уже сообщила, что молодой человек владеет футбольный клубом, личным самолетом и даже яхтой.

Анастасия Волочкова
Анастасия Волочкова. Фото: t.me/volochkova_anastasiya

Отдыхая на той самой яхте, Анастасия позировала в купальнике цвета «взбесившейся Барби». Наряд был создан для балерины в единственном экземпляре, о чем она упомянула в своем телеграм-канале.

«Я очень люблю яркие краски», — написала Волочкова.

Напомним, ранее в Сети рассекретили нового возлюбленного балерины. Сообщалось, что Анастасия Волочкова закрутила роман вовсе не с миллионером, а с таксистом из Азербайджана.

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