«Дома»: почему Александр Овечкин вернулся в Россию

Хоккеист покинул США и воссоединился с семьей в Москве.

После вылета команды «Вашингтон Кэпиталз» в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли ее капитан Александр Овечкин покинул США и прибыл в Россию. Причиной стали жена и дети, которые проживают в России – Анастасия Шубская с малышами Сережей и Ильей давно вернулась в Москву.

О том, что Овечкин вернулся на Родину, сообщила сама Шубская. Она показала, как сыновья встречают приехавшего домой отца, и написала: «Папочка дома». Семейство воссоединилось и счастливо будет проводить отпуск главы семьи в Москве.

Отметим, что Овечкин не видел семью с января. Именно зимой жена хоккеиста с детьми уехала из США в Россию.

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