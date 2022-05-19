Вечеринка в разгаре: Алина Загитова в мини-платье с внушительным декольте зажигательно отплясывала с подругами

Алина Загитова в свой день рождения улетела в Дубай. Сюда именинница направилась сразу после Мальдив, где проводила свой отпуск в преддверии дня рождения.

Именинница устроила праздник в честь своего 20-летия. Вместе с подругами она повеселилась от души и не забыла про соцсети. Туда красотка запостила отрывок с вечера в веселой компании – девушки устроили синхронный танец на фоне вечернего Дубая.

Загитова расположилась в центре в черном мини-платье с внушительным декольте. Красиво позируя на камеру, она вместе с подругами исполнила танцевальную связку под зажигательную музыку.

Смотрите также

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале!