«Я его должен перевезти к себе»: Аршавин захотел забрать младшего сына у Барановской

Футболист Андрей Аршавин заявил, что хотел бы забрать младшего сына у Юлии Барановской. 9-летний Арсений сейчас занимается, как и отец, футболом, но в отличие от него выступает за «Спартак». И совсем недавно впервые появился на поле в матче красно-белых против «Зенита». И эта ситуация вывела спортсмена из себя.

больше по теме Барановская в уютном кардигане цвета индиго отметилась на стадионе вместе с младшим сыном от Аршавина Телеведущая Юлия Барановская и ее наследник Арсений Аршавин болеют за футбольный клуб «Динамо».

В эфире телеканала «Матч ТВ» Андрей Аршавин, обсуждая выход своего ребенка против родного для него клуба, высказал претензии к экс-жене. Он считает, что она это и подстроила. И признался, что мечтает, чтобы сын играл за «Зенит».

«Значит, что я его должен перевезти к себе, и он должен жить со мной. Я готов, пожалуйста, но на это не пойдет другая сторона», — высказался Аршавин.

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