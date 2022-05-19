Дело было в море: Волочкова раскинулась в поперечном шпагате на трапе яхты

Балерина Анастасия Волочкова отправилась в отпуск и на этот раз выбрала Турцию. Она снова не одинока, компанию ей составил состоятельный таинственный спутник, которого звезда показывает по частям. Кадры с морского курорта регулярно появляются в ее Telegram-канале.

На сей раз Волочкова отправилась на прогулку на роскошной яхте. Не изменяя себе, звезда расположилась на трапе судна и продемонстрировала свою знаменитую растяжку, раскинувшись в поперечном шпагате. Она позировала при этом в слитном купальнике яркого красного цвета.

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