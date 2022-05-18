Счастье в рубашке: сестра Жанны Фриске с крохотной дочкой на руках запечатлелась на кухне

Наталья Фриске призналась, что теперь сама готовит реже.

Наталья Фриске некоторое время была солисткой группы «Блестящие». Но она не захотела продолжать карьеру и стала работать в салоне красоты. А вот ее сестра Жанна Фриске была популярной исполнительницей и покорила миллионы поклонников.

Но артистка умерла в 40 лет. У нее остался сын Платон, но родные не видятся с мальчиком, так как его воспитывает папа Дмитрий Шепелев.

Однако в этом году в звездной семье произошло радостное событие. Наталья родила первенца — дочку Луну. Еще во время беременности она рассталась с возлюбленным, поэтому после родов первый месяц жила с родителями.

Бабушка и дедушка с радостью нянчились с малышкой. А теперь сестра певицы вернулась в свою квартиру. Она много гуляет с девочкой и готовится ее покрестить.

18 мая Фриске показала не только, как они нежатся вместе утром. Теперь новоиспеченная мама не расстается с крохой. Она запечатлелась с ней на кухне. Маленькая Луна в джинсовой рубашке была на ее руках. Наталья разбирала готовые обеды, которы ей привезли. Теперь она стала меньше готовить.

Поклонники восхитились кадром. Многие отметили, что ее дочка подросла. «Какое милое фото», «Что за сладкие девочки!», «Какая красивая. Еще краше стала», «Этот комочек сладкий», «Наташ, вы очень похорошели после родов», «Малышка такая милая! Сколько волос», — прокомментировали пост подписчики.

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