Разгружает фуры: Веру Брежневу засняли в рабочей одежде в центре помощи беженцам в Люблине

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Вера Брежнева три дня назад приехала в Польшу из Италии.

Известная певица Вера Брежнева покинула свою роскошную виллу в Италии и прилетела в Польшу. Вокалистка поселилась в Люблине неподалеку от центра помощи беженцам и приступила к работе там.

В Сети появилось видео, на котором запечатлено, как Вера Брежнева разгружает фуру. Одета звезда при этом как простая рабочая — штаны и яркий жилет.

«Мое утро сегодня началось с роклы», — показала Вера Брежнева в микроблоге погрузчик.

На нем она перевозила огромные тюки с гуманитарной помощью, которые в центр доставляют огромные грузовики.

«У нас реально не хватает мужчин, поэтому делаем тут абсолютно любую работу», — объяснила Вера Брежнева.

Где в этот момент находился муж певицы, Константин Меладзе, она уточнять не стала.

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