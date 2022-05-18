Скрыла изъяны: постройневшая Ирина Пегова в юбке макси и блузке с бантом щегольнула на публике

Ирина Пегова уже много лет снимается в кино. Она может похвастаться тем, что работала с Дмитрием Нагиевым и Сергеем Буруновым. Актриса также играет в театре, а порой зрители видят ее в телевизионных передачах.

Она побеждала в «Танцах со звездами» и дошла до финала в «Ледниковом периоде». Артистка обладает нестандартной фигурой, но за минувший год она похудела.

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Пегова в последнее время часто ездила на съемки, а также успевала посвящать выходные походам на хоккейные матч и встречам с друзьями. Каждый раз она демонстрировала яркие образы.

А вот 18 мая актриса поделилась кадрами из филармонии в Екатеринбурге. Ирина предстала на публике в черной юбке макси и белой блузке с бантом. Наряд с завышенной талией скрыл изъяны ее фигуры. Образ дополнили двухцветные туфли.

«Надо повторить, чтобы исправить ошибки! Спасибо за организацию такого вечера! Филармония Екатеринбурга!» — написала звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. Многие осыпали ее комплиментами. «Ну что за красавица», «Выглядите бесподобна», «Ириша, как вы похудели», «Наряд бесподобный», «Как же вам идет», «Просто слов нет», «Ну что за леди», «Такая талия», «Очень элегантно и женственно», «Восхищаете, как всегда», — прокомментировали пост подписчики.

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