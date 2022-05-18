Публика билась в экстазе: Мерьем Узерли в роскошном платье с воланами и шлейфом встретилась с фанатами в Каннах

Звезда сериала «Великолепный век» Мерьем Узерли с удовольствием раздавала автографы и фотографировалась с поклонниками.

В Сети появились кадры, свидетельствующие о том, что актрису Мерьем Узерли обожают во Франции.

Звезда сериала «Великолепный век» Мерьем Узерли почтила своим присутствием кинофестиваль в Каннах, открывшийся накануне. На красной дорожке Мерьем Узерли блистала в платье российского дизайнера.

Ну а сегодня, 18 мая, Мерьем Узерли встретилась с поклонниками. Фанаты восторженно принимали Мерьем, а та отвечала им взаимностью.

Звезда охотно раздавала автографы, позировала для совместных фото. Все это Мерьем Узерли делала с лучезарной улыбкой на лице.

Облачена Мерьем Узерли была в умопомрачительное черное платье со шлейфом, воланами и объемными рукавами.

Напомним, актрису Мерьем Узерли мир узнал и полюбил благодаря роли Хюррем Султан в турецком сериале «Великолепный век».

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