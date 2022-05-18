Экономвариант: фанаты выяснили, сколько стоит прозрачное платье Ольги Бузовой с сердечками на груди

Поющая телеведущая Ольга Бузова доказала, что не всегда покупает люксовые вещи для красных дорожек.

Накануне в «Крокус Сити Холле» состоялось вручение престижной музыкальной премии «Жара Music Awards».

Появившаяся на красной дорожке мероприятия Ольга Бузова предсказуемо произвела фурор своим нарядом.

Звезда облачилась в облегающее черное платье с прозрачным верхом, прикрыв грудь аппликацией в виде сердечек.

Как оказалось, шикарный наряд, в котором предстала Ольга Бузова, создал российский дизайнер. Фанаты теледивы вычислили бренд и узнали стоимость платья.

Наряд из полиэстера стоит 22 500 рублей. Правда, Ольга Бузова внесла коррективы в платье, поскольку дизайнер предлагает носить его с плотным черным топом. Но дерзкая Ольга Бузова сделала все по-своему.

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