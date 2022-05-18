На стиле: Подольская в джинсах-трубах и белоснежном жакете отметилась на шопинге

Наталья Подольская является известной певицей. Она не скрывает, что любит проводить время с семьей. Артистка порой устраивает дома посиделки с родителями. Приезжают к ним и родные Владимира Преснякова.

Супруги славятся своей гостеприимностью. При этом она строят карьеру и воспитывают двоих детей: шестилетнего Артемия и годовалого Ивана. Недавно звездная семья отдохнула в Турции.

В свои 39 лет Наталья может похвастаться стройной фигурой. А так как ее часто приглашают на светские рауты и премии, она старается регулярно пополнять гардероб.

На этот раз певица покрасовалась на шопинге в белоснежном жакете и рубашке цвета Барби. Лук дополнили ультрамодные джинсы-трубы с разрезами и кеды. Подольская вместе с племянницей выбрала себе летние наряды, а потом отправилась в гости к маме.

Поклонники оценили топовый образ звезды. Она поддержала тренд на многослойность. Многие осыпали комплиментами молодую маму. «Очень классно выглядите», «В таких нарядах вам словно 20 лет», «Джинсы просто роскошные», «Какая красотка», «Наряд классный», «Совсем другая! Может наряд, а может прическа так вам преобразили», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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