Боня напомнила Собчак, как от нее в Каннах тоже отворачивались фотографы

Светской львице Ксении Собчак не дает покоя все, что связано с ее коллегой по «Дому-2» Викторией Боней. Многие пользователи уже заметили, что так называемая журналистка завидует модели и всячески старается ее задеть.

Так произошло и с Каннским фестивалем. Собчак высмеяла Викторию и поделилась в своем Telegram-канале снимком, на котором фотографы чуть ли не зевают при виде Бони.

Модель в долгу не осталась. Она нашла в Сети фото, на котором фотографы также не реагируют на Ксению на красной дорожке фестиваля.

«У Собчак всегда сложности пережить мои выходы на самых престижных мероприятиях мира. Кстати, сама Собчак была на Каннском фестивале всего разок и ее фото гораздо лучше, поэтому я должна еще дотянуть до ее уровня… Давайте рассмотрим внимательно, куда смотрят фотографы на фото», — поиздевалась Виктория.

Смотрите также

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.