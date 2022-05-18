Ненавидящий россиян Макс Барских пожаловался на сложности в США

Оскорбивший россиян Макс Барских сейчас находится в США. За родную Украину он воевать не захотел, но зато сердцем, как говорится, с ними. В Америке так называемый певец решил заработать деньги, ведь после ухода с российского рынка его доходы существенно сократились.

«Надеюсь, что на этих рынках для меня найдется место. Уже сейчас я работаю над музыкой, несмотря на сложности», — заявил он в соцсетях.

Кстати, на Украине тоже хейтят Барских. Многие из соотечественников артиста посчитали, что он попросту оставил их в тяжелый период.

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